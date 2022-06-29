Политолог Вадим Карасёв объяснил, почему у россии постоянно меняются цели на войне в Украине, а также заявил, что Украина точно не проиграет в этой войне.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Уже и не помню, и даже думаю, что авторы не помнят (цели россии, - Ред.). Иногда когда начинаешь анализировать комментарии и выступления российского руководства, то так и непонятно: они «освобождают Донбасс» или «проводят демилитаризацию»?», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, то, что у россии очень часто меняются цели в войне и нет никакой единой позиции по этому вопросу, свидетельствует о том, что они проигрывают Украине в этом конфликте.

«Это не значит, что мы выиграли войну, но мы её как минимум не проиграли: россия вынуждена перейти в формат регулярной войны», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, россия ошиблась в своих расчётах, забыв учесть, что сопротивляться оккупации будут абсолютно все украинцы, а не «отдельные националистические формирования», как они предполагали, поэтому, когда они поняли, что им не достичь изначальных целей, они по мере своих поражений начали ставить цели всё легче и легче.

Как сообщала Politeka, после трагедии в Кременчуге британская разведка предупредила украинцев о новой угрозе.

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