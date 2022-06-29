Политолог Тарас Загородний объяснил, что украинцам следует быть осторожными, избегать скопления людей и реагировать на все сигналы тревоги, потому что россия осознав, что проигрывает, перешла на тактику терроризма.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Я призываю каждого украинца избегать скопления людей и по возможности не находиться в таких местах, а если уже вынуждены, то быстро всё осуществлять, чтобы не стать объектом для атаки», - отметил Тарас Загородний.

По словам эксперта, ни один город в Украине сейчас не защищен от ракетных ударов, поэтому гражданам следует оптимизировать свои передвижения по городу, потому что после поступления украинским войскам современного вооружения враг понял, что в войне проигрывает, поэтому пытается запугать население террористическими атаками.

«Я лично, будучи в Киеве, стараюсь не выходить в центр, потому что знаю, что есть возможность атаки. Враг бесится, потому что G7 очень плохо для них прошёл, ведь американцы собрали Италию, Францию и Германию в одну кучу и теперь они уже поддерживают Украину, хоть и на словах пока что», - подчеркнул Тарас Загородний.

Как отметил политолог, в нынешний период украинцам нужно быть наиболее осторожными и реагировать каждый сигнал тревоги, потому что россия сейчас стала особенно жесткой из-за неудач.

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