Российский оппозиционный политический деятель, проживающий в Украине, Илья Пономарев рассказал, какую стратегию использует украинская армия и как HIMARS повлияет на ход боевых действий.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Прежде всего политик рассказал, как HIMARS изменит ситуацию на поле боя. По его словам, оружие действительно мощное, хоть и принципиально не отличается от систем «Град», «Смерч» и «Ураган», которые есть у армии рф. Но разница, подчеркивает Илья Пономарев, состоит в точности: у российских систем низкая точность, они не попадают на большое расстояние, в цель на 70 километров, а HIMARS – попадают.

«На этом расстоянии они не уязвимы для так называемой контрбатарейной борьбы, до них не дотягивается российская артиллерия. Одна из основных проблем, которые есть у украинской армии сейчас, – большая артиллерийская диспропорция. На один снаряд украинской артиллерии прилетает десять российских. HIMARS могут подавлять батареи оккупационных и не попадать под ответный огонь, - объясняет Илья Пономарев.

Также он комментирует рассказы российских пропагандистах о якобы низком моральном уровне украинской армии. На самом деле, констатирует политик, все обвинения в пьянстве, наркозависимости, сдаче касаются армии рф и так называемых «ЛНР», «ДНР».

«Перевес с точки зрения военной техники, боеприпасов с российской стороны очень большой. Но это что называется сражаться не умением, а кровью. Как мы видели и в прошлом, эта же тактика продолжается и сейчас», - отмечает Илья Пономарев.

В то же время стратегия украинской армии, говорит он, проста и эффективна: это медленное отступление, при котором российская армия платит огромную цену за каждый метр территории.

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