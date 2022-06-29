Политический и военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, во что Украине нужно вкладывать средства после войны и, в частности, какое оружие разрабатывать.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив Подорожнего».

По мнению гостя программы, и до войны, и после Украине необходимо вкладывать средства параллельно в оборонную промышленность и науку, образование, технологии. В частности, он предлагает воспользоваться опытом Израиля, который как раз вкладывает средства в оружие и науку, ведь без инженеров, технарей и специалистов остается только рассчитывать на закупки.

«Мы, конечно, получаем оружие от наших партнеров, но мы должны понимать, что, пожалуй, так всегда не будет и не навсегда эта история, надо жить дальше», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Он считает, что Украина имеет перспективу в роботизированных технологиях, она может производить разного рода беспилотники и боеприпасы к ним. Также эксперт напоминает, что сегодня перед государством стоит проблема с разминированием, которая может занять годы после войны, здесь можно использовать дроны.

«Люди важны, техника, танки важны, но постепенно все больше набирают вес те технологии, которые дают возможность сохранять жизнь, наносить поражение противнику и в принципе быть не столь прихотливыми и сложными в использовании», – объясняет Александр Мусиенко.

В целом же, считает он, нужно вкладывать средства в передовые и технические вещи, за которыми будет двигаться мир, а также объединять усилия с партнерами и развиваться в инновационном русле. Чтобы подготовиться к войне, говорит эксперт, Украине нужно было запустить и интенсивно наращивать свою промышленность 10 лет назад.

«У нас очень большой враг, сконцентрировавший у себя на складах большое количество советского оружия. Она не вся пригодна к использованию, но большая часть, к сожалению, еще пригодна, они ее бросают в бой. Большое количество артиллерийских снарядов, запасов», – констатирует Александр Мусиенко.

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