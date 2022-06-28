Украсть чужое, придать искусственный символизм или просто разрушить – это то, чего в России стремятся уже на протяжении веков, а особенно, когда речь идет об Украине.

С началом полномасштабной войны по всей стране начали защищать нашу историю, а именно – защищать украинские памятники.

Несколько лет назад путин пытался украсть мощи киевского князя Владимира Великого. Впрочем то, что украсть Россия не может, она просто уничтожает. А с началом полномасштабной войны на болотах нашли новый способ разрушить наше культурное наследие.

"Существование Украины и украинской государственности для России – это немой упрек их существованию, поскольку мы фактически являемся настоящим наследником, а Россия – лживым. Поэтому для России важно уничтожение этих артефактов для того, чтобы подтвердить якобы свою законность на достояние Киевской Руси и до древнерусского периода", - пояснил политолог Олег Саакян.

Олесь Довгий, основатель инвестиционной компании Dovgiy Family Office, говорит, что сейчас битва за культуру набирает новые обороты.

"Вся украинская идентичность сегодня важнее, чем когда-либо. Сегодня, когда всю историю Украины пытаются подвергать сомнению, затирать, когда нашу идентичность в прямом смысле этого слова пробуют уничтожить, для нас очень важно выстоять и сохраниться не только физически, но и культурно и духовно. Знаете, наоборот укрепить этот фундамент нашей украинской идентичности", - подчеркнул Довгий.

Известный памятник основателям Киева 40 лет назад советская россия пыталась втиснуть в свой символизм, а потому настаивала, чтобы Кия, Щека, Хорива и их сестру установили на бывшем Московском мосту (ныне Северный). Однако география и мощные ветры сломали бы монумент за считанные дни. Поэтому памятник решили установить в Наводницком парке столицы.

На этом приключения монумента не кончились. 12 лет назад памятник треснул, а Щек и Хорив упали с лодки. После начала полномасштабной войны местные власти, волонтеры и киевляне взялись за защиту основателей Киева. Семья долгих под свою опеку взяли два сложнейших монумента.

"Мы выбрали тот, который был самым сложным, потому что памятник основателям Киева с одной стороны является знаковым как для нашей семьи, так и для всех киевлян. С другой стороны, под ним находятся пустоты. Для того, чтобы его защитить, его недостаточно просто обложить мешками, потому что они имеют такой вес, из-за которого могла бы нарушиться конструкция. Он бы мог просто в эти пустоты провалиться. Поэтому было важно привлечь архитекторов было важно привлечь и взять специальные леса, которые мы построили с двойным щитом, что позволяет с наименьшим весом и надежностью защитить этот памятник. В принципе, похожая история и на меньшем памятнике на Майдане Независимости, потому что там тоже снизу пустоты. Надо было быть в этом отношении осторожными", - отметил Олесь Довгий.

О том, что памятник хрупкий и не выдержал бы тяжелого защитного каркаса, говорит и Директор Департамента защиты культурного наследия Александр Никоряк.

"Там большой масштаб, и поток ветра мог бы завалить эту конструкцию. Думали, давайте мешками с песком. Потом мы поняли, что там внутри фонтан, и не настолько оно крепкое - может провалиться эта конструкция", - подчеркнул Никоряк.

Впрочем не только основателей Киева прятали за деревянные баррикады. Мешками с песком обкладывали все монументы. Сложнее всего тогда было найти защитный материал.

"Песок-где его брать? Обратился к одному товарищу, он говорит: "Я тебе мешки с Днепра передам". Передал нам две тысячи мешков. Обратился ко второму товарищу, он говорит:" песок мы вам привезем", - вспомнил Никоряк.

Искали стройматериалы и возводили защитные стены не только чиновники и меценаты, но и просто неравнодушные киевляне.

"Там нас было пять человек, и мы ушли. Нам привезли песок, мешки, лопаты. Начали его закрывать. Проходили люди: "А можно вам помочь?". Естественно. И так собралось человек 10. И мы таким образом все сделали", - добавил Никоряк.

Поэтому пока украинцы так искренне и преданно защищают свою землю и свою историю, никакой москаль нас не победит.