Российский оппозиционер, экономист и политик Андрей Илларионов объяснил, на что влияют санкции против россии.

Об этом он рассказал российскому оппозиционному СМИ «Утро февраля».

«Когда говорят об истощении, надо понимать, о чем идет речь. Снижение уровня жизни российских граждан, безусловно, происходит», - отметил Андрей Илларионов.

По словам российского оппозиционера, снижение уровня жизни россиян стремительно происходит уже с момента нападения россии на Украину в 2014 году. По мнению эксперта, в этом году уровень жизни россиян тоже потерпит снижение и дальше будет снижаться.

«Но если говорить о ресурсах путинского режима для ведения военных действий, то этих средств меньше не стало. Как в старом анекдоте про тех, кто в условиях кризиса будет меньше есть, а кто – больше пить», - подчеркнул Андрей Илларионов.

По мнению политика, такой ход дел не создаст недовольства в российской элите, потому что россия тоталитарная страна и все волнения там подавляются силой. Как отметил Илларионов, чтобы рухнул путинский тоталитарный режим, нужен слом, который может быть вызван поражением россии в этой войне.

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