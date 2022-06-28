Во время войны Украина терпит сокрушительное вмешательство в свою окружающую среду, но эти преступления не останутся безнаказанными, уже предпринимаются комплексные шаги, чтобы страна-агрессор возместила все убытки.

Об этом и об изменениях в экологической политике Украины в условиях войны Фокус поговорил с заместительницей председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, главным координатором Оперативного штаба по фиксации экопреступлений Еленой Криворучкиной.

Пять самых страшных для Украины экопреступлений рф:

Загрязнение атмосферного воздуха. Оно остается в наших легких и будет провоцировать как онкозаболевания, так и другие опасные болезни. Вот как раз такие долгосрочные последствия. Взрывы нефтебаз, пожары на предприятиях и химических заводах — все это не может пройти просто так. Проблемы, связанные с загрязнением Черного и Азовского морей. Опять же, когда в мирный появляется какое-то нефтяное пятно в акватории, то туда направлены все силы, все внимание, вест мир пытается что-то сделать. Но сейчас мы не можем ни на что повлиять, к сожалению. И сколько еще нефти будет вытекать в море, никто спрогнозировать сейчас не сможет. Леса: пожары, вынужденная вырубка для украинской армии и похищенная русскими древесина. Разминирование-как в грунтах, так и в акваториях. Сегодня в Черном море разбросано от 400 до 600 мин. Они срываются с якоря, дрейфуют, люди подрываются. Вообще масштаб заминирования в Украине потрясающий. Подрыв дамбы на Северокрымском канале.

"Когда мы создали оперативный штаб, то поняли, что в Украине либо нет методик расчета экологических убытков, либо они устаревшие. И это при том, что даже в мирное время у нас неоднократно горели те же нефтебазы или АЗС. Понимая эту большую проблему, мы сразу начали решать, как формировать эту систему расчетов. Но на самом деле мало просто разработать методики, они должны соответствовать условиям международных судебных институтов. Ведь Украине надо иметь мощную доказательную базу, а не просто говорить что-то вроде: "Ого, какие убытки мы получили из-за врага". И вот для этой работы мы привлекли лучших экспертов — как украинских, так и международных.",- объясняет она.

Сейчас на базе Оперативного штаба работает Рабочая экспертная группа из 73 человек, куда входят как ученые-экологи, так и юристы. Ее главным координатором стал профессор по радиоэкологии университета "Фукусима" (Япония) Марк Железняк.

Подгруппа экспертов по международному праву указанной рабочей группы провела анализ практического опыта взыскания убытков в других военных конфликтах и подтвердила, что первоочередным является фиксация и документирование всех обстоятельств экологических преступлений, то есть создание доказательной базы, в том числе базы образцов с мест преступления.



"С начала войны Штабом была обработана информация по более 2,2 тыс. событий, которые могли содержать состав ЭКО-преступления. В Единый реестр эко-убытки уже внесено более 300 случаев, по которым осуществляется дополнительный сбор информации, проводятся расчеты убытков (по случаям, по которым имеющиеся методики). Но фактически просчитано лишь чуть более 50 случаев.",- говорит она.





Почему так мало? Есть несколько причин: