Российский оппозиционный политический деятель, проживающий в Украине, Илья Пономарев рассказал, может ли Беларусь вступить в войну против Украины и чем это для нее обернется.

Об этом он рассказал в прямом эфире на канале «Утро Февраля».

По словам политика, украинцы сохраняют с белорусами довольно хорошие отношения и надеются, что народ сможет свергнуть тоталитарный режим президента Лукашенко. Следовательно, он считает нападение белорусов на Украину с моральной точки зрения довольно маловероятным. «Лукашенко имеет все основания опасаться, потому что говорят, что его собственная армия может повернуть штыки и пойти вместо направления на Киев в направлении на Минск», - отмечает Илья Пономарев.

Кроме этого, добавляет он, Путин также понимает, что втянуть белорусов в войну тяжело, ведь они видели, что произошло с российскими войсками. «И поэтому понимают, что никакой «легкой прогулки» не будет», – подчеркивает Илья Пономарев.

Также политик предупреждает, что, вероятно, Путин хочет втянуть Лукашенко в войну против Литвы, но пока белорусскому президенту удается сопротивляться давлению россии и он отказывается от таких предложений.

Как сообщала Politeka, Пионтковский заявил, что путин обречен на поражение, не сработал ни один из его трех путей «победы».

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