Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

По словам гостя программы, то, что Украина получила статус кандидата в ЕС – логический процесс, который, с одной стороны, сдерживала россия, с другой – ускорила своей агрессией. Тем не менее, убежден он, этот статус нужно было и можно было получить раньше, а теперь, чтобы стать членом Евросоюза в 2029 году, Украина прежде всего должна выстоять как государство.

«Декларация и обещание членства – это просто нам еще раз пообещали. Пока оно не происходит, это все в планах. И, хотя теперь они выглядят более выполнимыми, чем раньше, будем смотреть», - констатирует Андрей Куликов.

Победа Украины для журналиста прежде всего означает возвращение всех оккупированных территорий, начиная с 2014 года.

«Включает ли эта победа еще и свержение путинского режима – это очень сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, путинский режим никогда не признает поражение, а победа без поражения врага – это что-то очень малое, они и дальше будут пытаться. С другой стороны, свержение путинского режима в россии – это не столь простая штука», - рассуждает Андрей Куликов.

В то же время, он считает, что ресурс поддержки путина еще не исчерпан, тем более, россияне проникнуты непониманием, ненавистью и пренебрежением к Украине. Гость программы вспоминает, что был в россии в 2012 году и видел, что большинство людей действительно искренне поддерживают режим, поскольку ощущение мощи империи для них очень важно, оно покрывает недовольство уровнем жизни и отсутствием демократии.

«Даже когда человек не осознает, зачем ему это нужно, он все равно преимущественно интуитивно стремится к свободе. И я вовсе не исключаю, что интуитивно многие россияне стремятся по крайней мере к большей свободе, чем у них есть, но им предлагают замену: зачем вам свобода, когда есть наше величие», - объясняет Андрей Куликов.

К тому же, добавляет журналист, россии самооценку поднимает каждое маленькое территориальное приращивание, например, как это произошло с Абхазией, Южной Осетией, а дальше уже Крымом, Донбассом. Поэтому поддержка путина, констатирует он, действительно высока и ее могут совсем даже не натягивают, это такие цифры, что уже и добавлять к ним ничего не нужно.

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