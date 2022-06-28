Советник Секретаря СНБО Украины Павел Жовниренко объяснил, можно ли исключить россию из ООН и почему Великобритания помогает Украине.

Об этом он рассказал в программе Максима Яли «Диалоги».

Как говорит гость программы, лишение россии права голоса в Совете безопасности ООН – это абсолютно легитимное, краткосрочное и быстрое решение, но более стратегическим и долгосрочным шагом будет вообще лишение россии прав члена ООН. К тому же, отмечает он, россия получила это право нелегитимным путем, она не писала соответствующего заявления и не является правопреемником всего СРСР.

«Сейчас она является членом ООН не в соответствии с уставом. Было только письмо от министра иностранных дел генеральному секретарю ООН о том, что место Советского Союза занимает россия. Но это не предусмотрено», - рассказывает Павел Жовниренко.

Поэтому он считает, что Украина может отозвать свою подпись, тогда россии придется писать заявление в ООН и ее должны принимать, как это было с Чехией, Словакией и Сербией после распада Югославии.

«Великобритания показала пример понимания политики россии, пример понимания, что такое российско-украинская война, и пример своей реакции на это понимание», - подчеркивает Павел Жовниренко.

По его словам, британцы сейчас воспринимают Зеленского как Черчилля, а Украину – как Великобританию тех времен, ведь когда-то она точно так же была одна против гитлеровской Германии. Поэтому, убежден советник, сейчас Великобритания так безответно и помогает Украине.

В ответ же, размышляет он, Украина должна признать ее своим главным партнером и взять обязательства помогать британцам во всех ситуациях и без оглядки на риск, как это делают они сейчас. Гость программы считает, что Украина могла бы сдать в аренду Великобритании свои территории для военных учебно-тренировочных центров, что не противоречит Конституции, поскольку там речь идет о базах.

«С волками жить – по-волчьи выть. Если россия называет войну «специальной операцией», мы можем тоже элементарно поиграться с названиями», - говорит Павел Жовниренко.

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