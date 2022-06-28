В День Конституции напомним о нашей первой Конституции от 5 апреля 1710 года, которую стоит рассматривать как своеобразное политическое завещание Ивана Мазепы, Пилипа Орлика для власти и народа будущей Украины.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот эти главные исторические уроки для нас.

1. Деспотичная Московщина - враг Украины.

«А поскольку кое-кто из прежних гетманов, следуя деспотическое московское правление, дерзко пытался присвоить себе, вопреки праву и равенства, неограниченную власть, не стесняясь пренебрегать древними законами и вольностями...совершить такое важное дело, как исправления и возвышения своих униженных прав и вольностей».

2. Про Киевскую православную митрополию, свободную от подчинения Московского патриархата.

"...когда наша Родина будет освобождена от московского ига, должна способствовать возвращению ее в подчинение первоначальной экзаршей власти Константинопольского Апостольского престола...»

3. О социальной защите войска Украины.

"Устанавливается и объявляется незыблемым, что вдовы казаков, их жены и дети-сироты, казацкие хозяйства и (хозяйства) женщин, мужья которых находятся на войне или на каких-то военных службах, не будут привлекаться ни к каким обязательным для простого люда общим повинностям и не будут обременены уплатой налогов».

4. Крымские татары - стратегический союзник Украины.

«...тесная связь любви объединяет назван Казацкий народ с Крымским ханством, с которым не раз Войско Запорожское вступало в вооруженный союз и объединенными силами выступала на защиту своей родины и своих вольностей... Светлейший Гетман... заботится о...восстановление древнего братства с Крымским Ханством...»

5. О демократическом устройстве и важности парламентаризма.

"...во время войны и в условиях мира собирать частные и публичные советы, обдумывая общее благо Родины, на которых независимые властители ... не отказываются покорить свое мнение общему решению…

...устанавливается три Генеральные Советы, которые ежегодно будут собираться...на праздник Рождества Христова...на праздник Пасхи... на Покров...И когда Светлейший Гетман предложит публичные раде что-то обдумывания, тогда все без исключения, должны будут с чистой совестью, отбросив свои и чужие частные интересы, без нечестивой зависти и жажды мести, принять правильное решение...»

6. О контроле и открытости внешнеполитической деятельности руководителя государства.

»...если будут поступать какие-то письма из иностранных стран...надлежит...уведомлять (о них) Генеральную старшину, а также раскрывать ответы, и чтобы не было тайной письменной корреспонденции, особенно чужеземной и такой, которая могла бы нанести школе целостности Родины и общему благу..."

7. Гарантии местному самоуправлению и правам общин.

«Силой этого Избирательного акта принимается, что ...столичный город Киев и другие города Украины сохраняли неприкосновенным и незыблемым все свои справедливо полученные законы и привилегии...»

8. Как побороть коррупцию во власти.

«Поскольку же все тяготы и вымогательства несчастного простонародья берут свое начало с подкупа за содействие лицам, просят и добиваются... должностей, не пользуясь доверием и не имея заслуг, но ненасытно стремясь к собственному обогащению... поэтому самым серьезным образом постановляем...не оказывать никому никаких правительств, ни почестей руководствуясь какой-то предварительной оценке...и не навязывать на них никого силком. Но всегда как казачьи, так и простые чиновники, а особенно полковники, должны избираться свободным волеизъявлением и голосованием...Этот закон предстоит выполнять и полковникам, не назначая сотников и других чиновников на основе дружеских отношений и личной привязанности без свободного голосования всего уезда...»

9. Как вернуть всех заробитчан в Украину.

«... должен пристально заботиться о том, чтобы простым казакам и простолюдинам не оказывали чрезмерных притеснений, опустошительных поборов и вымогательства. Потому что эти надужиття побуждают народ покидать обжитые места и уходить к чужим краям за пределы родной земли, чтобы облегчить подобные тяжести и искать жизни лучшего, более спокойного и легкого».

10. Остановить злоупотребление налоговиков и таможенников.

"Несчастный простолюд очень умоляет о возмещении и выдвигает ...жалобы на откупщиков пошлины, поскольку рыночные комиссары преследуют его многочисленными непривычными и бесчисленными вымогательствами...Таким же образом рыночные комиссары должны собирать рыночный налог лишь от тех, кто ему подлежит, а не от бедных людей ... »

Это лишь некоторые мудрые советы и своеобразные исторические уроки от наших руководителей с начала 18 века, которые потеряли свою власть и допустили подчинения Украины тогдашней Московии, а впоследствии и Российской империи. Поэтому сейчас, особенно в условиях войны русской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины и украинского народа, должны сделать все, чтобы снова не допустить ошибок и действовать только на благо родной неньки-Украины.

С Днем нашей Конституции Вас!

П. С. Статья подготовлена по материалам моего исследования "История украинской Конституции", которое впервые увидело свет в 1992 году.