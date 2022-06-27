Об этом он рассказал в прямом эфире на канале «Утро февраля».
«Мне кажется вполне вероятным сценарий следующего витка конфронтации между россией и НАТО именно в Сувалкском коридоре. Там проходит железная дорога через территорию Литвы, поэтому там может произойти какая-то провокация, необязательно вторжение», - отметил Илья Пономарёв.
По словам эксперта, вполне вероятно, что россия может подстроить какую-то провокацию в Сувалкском коридоре, который не позволяет россии иметь прямой доступ к Калининградской области через Беларусь, которая является сателлитом преступного кремлевского режима.
«Если НАТО признает, что это нападение и конфликт, то тогда будет задействована 5-я статья НАТО», - подчеркнул Илья Пономарёв.
Как отметил эксперт, открытая конфронтация НАТО и рф может привести к ядерной войне.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Ракетный удар нанесен по скоплению людей в Кременчуге: мэр сообщил первые детали трагедии
В беларуси заметили эшелон с танками: "По внешнему виду техники можно сделать вывод..."
Жена "Холостяка" Добрынина честно показала обвисший живот в купальнике перед зеркалом: "Не Белла Хадид, конечно..."
"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.
Также Politeka сообщала, что Ярош объяснил, почему его не радует кандидатство в ЕС.