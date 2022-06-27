Об этом он рассказал в прямом эфире на канале «Утро февраля».

«Мне кажется вполне вероятным сценарий следующего витка конфронтации между россией и НАТО именно в Сувалкском коридоре. Там проходит железная дорога через территорию Литвы, поэтому там может произойти какая-то провокация, необязательно вторжение», - отметил Илья Пономарёв.

По словам эксперта, вполне вероятно, что россия может подстроить какую-то провокацию в Сувалкском коридоре, который не позволяет россии иметь прямой доступ к Калининградской области через Беларусь, которая является сателлитом преступного кремлевского режима.

«Если НАТО признает, что это нападение и конфликт, то тогда будет задействована 5-я статья НАТО», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил эксперт, открытая конфронтация НАТО и рф может привести к ядерной войне.

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

Ракетный удар нанесен по скоплению людей в Кременчуге: мэр сообщил первые детали трагедии

В беларуси заметили эшелон с танками: "По внешнему виду техники можно сделать вывод..."

Жена "Холостяка" Добрынина честно показала обвисший живот в купальнике перед зеркалом: "Не Белла Хадид, конечно..."

"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
Показать еще

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.

Также Politeka сообщала, что Ярош объяснил, почему его не радует кандидатство в ЕС.