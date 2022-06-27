Российский оппозиционный политический деятель, проживающий в Украине, Илья Пономарёв рассказал, что между россией и НАТО может произойти конфронтация из-за ситуации вокруг Литвы.

Об этом он рассказал в прямом эфире на канале «Утро февраля».

«Мне кажется вполне вероятным сценарий следующего витка конфронтации между россией и НАТО именно в Сувалкском коридоре. Там проходит железная дорога через территорию Литвы, поэтому там может произойти какая-то провокация, необязательно вторжение», - отметил Илья Пономарёв.

По словам эксперта, вполне вероятно, что россия может подстроить какую-то провокацию в Сувалкском коридоре, который не позволяет россии иметь прямой доступ к Калининградской области через Беларусь, которая является сателлитом преступного кремлевского режима.

«Если НАТО признает, что это нападение и конфликт, то тогда будет задействована 5-я статья НАТО», - подчеркнул Илья Пономарёв.

Как отметил эксперт, открытая конфронтация НАТО и рф может привести к ядерной войне.

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