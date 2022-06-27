Об этом он рассказал в программе «Мотив» Юрия Подорожнего.

«Я уверен, что в определенной перспективе Украина станет членом Европейского союза, но я не могу назвать конкретный год – это будет зависеть от того, как закончится эта война», - отметил Илгварс Клява.

По мнению посла, на скорость интеграции Украины в ЕС будут влиять украинские внутриполитические процессы после нашей победы, а также скорость имплементации законодательства, реформ.

«Я не могу назвать конкретный год, но всё выглядит позитивно и хорошо, поэтому это продвижение будет – Украина будет членом ЕС», - подчеркнул Илгварс Клява.

Как отметил посол, Украина точно станет членом ЕС, остается лишь вопрос когда, но, по его мнению, вступление Украины в ЕС будет выгодно самому Европейскому союзу, что тоже влияет на это решение.

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