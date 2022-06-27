Об этом он рассказал в своем блоге.
Прежде всего Геннадий Друзенко напоминает, что ранее он с лидером группы «Бумбокс» и рядовым батальона «ТОР» Андреем Хлывнюком обращался к украинцам за помощью, чтобы приобрести бронированные скорые.
«Сегодня я рад сказать, что несколько «лошадок» едут в ПДМШ, а мы с радостью передаем Андрею машину, которая будет им нужна», - заявляет он и добавляет, что это ветеран иранской войны и скоро он отправится на Восток.
Свою благодарность выражает и сам Андрей Хлывнюк, прежде всего он благодарен ПДМШ за помощь их подразделению, а также каждому украинцу, который переводит средства для армии. Он подчеркивает, что благодаря бронированной машине скорой помощи теперь можно эвакуировать людей непосредственно из мест ведения боевых действий.
«Мы же тем и отличаемся от москалей, что мы даем, а не отжимаем. На самом деле я очень рад, что есть возможность передать тебе эту «броню», я верю, что она спасет не одну жизнь», - подчеркивает Геннадий Друзенко.
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Также он добавляет, что вместе украинцы непобедимы, тем более что сегодня на их стороне весь свободный мир.
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