Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что им удалось купить бронированную скорую машину для эвакуации людей из мест боевых действий.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего Геннадий Друзенко напоминает, что ранее он с лидером группы «Бумбокс» и рядовым батальона «ТОР» Андреем Хлывнюком обращался к украинцам за помощью, чтобы приобрести бронированные скорые.

«Сегодня я рад сказать, что несколько «лошадок» едут в ПДМШ, а мы с радостью передаем Андрею машину, которая будет им нужна», - заявляет он и добавляет, что это ветеран иранской войны и скоро он отправится на Восток.

Свою благодарность выражает и сам Андрей Хлывнюк, прежде всего он благодарен ПДМШ за помощь их подразделению, а также каждому украинцу, который переводит средства для армии. Он подчеркивает, что благодаря бронированной машине скорой помощи теперь можно эвакуировать людей непосредственно из мест ведения боевых действий.

«Мы же тем и отличаемся от москалей, что мы даем, а не отжимаем. На самом деле я очень рад, что есть возможность передать тебе эту «броню», я верю, что она спасет не одну жизнь», - подчеркивает Геннадий Друзенко.

Также он добавляет, что вместе украинцы непобедимы, тем более что сегодня на их стороне весь свободный мир.

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