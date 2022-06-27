Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает предприниматель, уже анонсирована реформа госаппарата, который пообещали сократить чуть ли не вдвое. В общем же, добавляет он, все сведется к тому, что министерствам поменяют названия, их перемешают, а функции объединят, хотя их количество практически не поменяется.

«Говорится о том, что уменьшится количество чиновников, но в это сложно верится, потому что госаппарат не настолько глупый, чтобы лишаться своих должностей и раздачи пряников своим родственникам, близким, друзьям», - рассуждает Павел Себастьянович.

По его словам, это будет скорее красивая презентация, а в названия министерств добавят слова «благополучие», «развитие», «инновации», «модернизация», на это они и будут направлены. В то же время предприниматель отмечает, что речь идет скорее о красивом названии, но важно, что будет происходить на самом деле.

«Написано, что объединят все инспекции в одну большую инспекцию, то есть сделают какого-то монстра, обещают там тоже сократить количество людей», - говорит Павел Себастьянович.

В общем же, констатирует он, нигде не сказано, зачем эту реформу проводить. Поэтому предприниматель называет это редизайном и безбарьерностью, как он прочитал у одного из авторов. Также он рассказывает об инсайдерской информации по поводу подготовки налоговой реформы, к которой ставит тот же вопрос – зачем. Как отмечает Павел Себастьянович, причиной и первой, и второй реформой называют войну, но эти проблемы были и до войны, люди так же уезжали из страны, а экономика так же не росла.

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