Публицист Анатолий Якименко объяснил, как будут предоставляться фондовые средства Украине после вступления в ЕС.

Об этом он рассказал в программе Александра Новохатского «Садок вишневый».

«Все, кто ждет фонды, я хочу их расстроить, потому что разные эксперты уже очерчивают параметры, по которым нам эти деньги из фондов будут доходить», - отметил Анатолий Якименко.

По словам эксперта, в Украину будут приезжать эксперты, которые будут оценивать ту или иную отрасль и принимать решения – предоставлять средства из фондов или нет. По мнению публициста, это может также повлиять на разные отрасли, где Украина не конкурентоспособна со странами ЕС, например то же самолетостроение.

Как отметил публицист, например Болгария после вступления в ЕС также лишилась многих своих отраслей.

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