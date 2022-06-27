Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».
Особенно активно, подчеркивает издание, россияне начали поджигать военкоматы после 1 апреля, ведь тогда начался весенний призыв, который закончится 15 июля. Так, сказано на сайте, люди пытаются не попасть на войну, где могут погибнуть.
«В рамках призывной кампании в армию должны отправиться около 135 тысяч человек. А так как личные дела потенциальных призывников находятся в военных комиссариатах, сжечь здание, чтобы уничтожить документы о себе, россияне находят самым эффективным методом», - объясняет издание.
В частности, говорится на сайте, приблизительно в 3 часа ночи в Белгороде неизвестный закинул в разбитое окно военного комиссариата две бутылки, внутри которых – зажигательная смесь. Как говорится в публикации, в кабинете загорелся стол, но в общем сообщается, что огонь потушили.
«Спустя час подвиг повторили и в Перми. Около четырех часов утра неизвестные попытались поджечь здание военкомата в Кировском районе. Несколько бутылок с коктейлем Молотова закинули в окно здания около 4 утра, пишет телеграмм-канал BAZA», - сообщает издание.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Беларусь отправляет в рф вагоны, забитые боеприпасами: "Количество настолько велико..."
Вагоны с боеприпасами съехали с путей: фото и детали с места событий в россии
"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
Звезда "Х-Фактора" Николайчук впечатлила размером выреза: горячий кадр
Тут же добавляется, что на месте происшествия обнаружили 4 бутылки, две из которых разбились, а поджигателей ищут. В общем же, отмечается на сайте, военный комиссар Пермского края Александр Коковин не дал детальных комментариев по поводу этой ситуации, только сообщил корреспонденту 59.RU, что поджога не было и был на месте с утра. Что касается полиции города, добавляет издатель, то у них нет информации для СМИ.
Как сообщала Politeka, Якименко заявил, что, кроме войны, перед украинцами стоит еще масса вызовов.
Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, как отличается понятие свободы у украинцев и россиян.