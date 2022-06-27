Об этом он рассказал на канале Максима Яли.
По мнению гостя программы, россия напала на Украину как настоящая «орда», поэтому их можно сравнить и выяснится, что особой разницы между ними и так нет. «Внутреннее качество россии как орды и как страны, которая вместе с Гитлером начинала вторую мировую войну, осталось и сейчас россия проявила себя во всей красе», - подчеркивает Павел Жовниренко.
По словам советника, цель создания «орды» – война, поэтому существовать без войны она тоже не может. Следовательно, он считает, что украинцы и другие народы, которым россия уже повредила или может повредить, должны объединиться, чтобы противостоять агрессии с ее стороны. «Нам нужно объединение тех народов, которые уже захвачены и которым грозит агрессия россии», – подчеркивает Павел Жовниренко.
Как сообщала Politeka, Резников предложил демитализировать россию и обратился к Западу с планом.
Также Politeka писала о том, что журналист объяснил, для чего путин обстреливают Украину из Беларуси.
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