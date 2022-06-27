Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате за нарушение требований природоохранного законодательства рассчитано убытков на сумму более 3,4 млн гривен. Нарушители оплатили в государственный бюджет Украины ущерб окружающей среде в добровольном и принудительном порядке на общую сумму более 1,4 млн гривен.

Наиболее резонансное нарушение было выявлено Инспекцией в Винницкой области на Ладыжинском водохранилище реки Южный Буг возле с. Зяньківці Тульчинского района. Инспекторы провели расчет убытков на сумму 1,46 млн гривен за незаконный вылов гражданами водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова (сетями), во время проведения операции «Нерест-2022». Заявление о совершении уголовного преступления направлено в Винницкую областную прокуратуру.

В то же время специалистами Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена претензия гражданам на сумму почти 619 тысяч гривен за незаконную вырубку деревьев за пределами населенного пункта в полезащитной лесной полосе «Крыловская посадка» возле с. Запорожье на территории Приютовского поселкового совета Александрийского района.