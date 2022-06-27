Государственная служба финансового мониторинга направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих государств бизнеса, связанного с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов: