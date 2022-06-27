Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.
В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.
Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.
В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:
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- Барбадоса, Белиза, Британским Виргинским Островам, Кипр, Гибралтар, Гернси, а. Мэн, Италия, Джерси, Лихтенштейн, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022г.);
- Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
- США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, управление контролера
денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами
Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
- Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
- Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).