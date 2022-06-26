Центр информации УПЦ и верующие Украинской Православной Церкви поздравляли Предстоятеля УПЦ с Днем ангела в соцсетях. Свои поздравления оставили тысячи украинцев.

Люди благодарили митрополита Онуфрия за мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желали многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий, поздравляю Вас с Днем Ангела хранителя! Крепкого Вам здоровья, терпения, мудрости, смирения, спасения души! Многая и благая лета!!!», «Крепкого здоровья Вам на многая и благая лета! Благодарим Вас за ваши молитвы молимся о вас наш архипастырь», «Боже благодарю тебя за нашего митрополита», «Крепкого здравия, многая и благая лета!!! Божьей помощи!», «Пусть Господь даст долгие годы жизни нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию! Многая лета! Это Божья благодать – иметь такого Предстоятеля», - писали люди.

Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Напомним, что ранее УПЦ МП провела собор, по итогам которого было принято постановление с выражением несогласия с позицией главы РПЦ Кирилла относительно войны против Украины. Также были внесены изменения в устав об управлении УПЦ МП, свидетельствующие о «полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви».