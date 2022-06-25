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Как сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский на своей странице в Facebook, в рамках проведения подобных операций их принято гарантировать депозитами для покрытия таких операций в платежных системах. Проще говоря, контрагент в лице того же Мастеркард, должен иметь от банка-партнера, осуществляющего платеж (например, Приватбанка), некие средства, которыми осуществляющее платежи финучреждение сможет расплатиться.

"Объемы операций, после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут. К слову, мы (Монобанк - Ред.) тоже почти приблизились к границе этих лимитов, но пока не превышаем их", - поясняет механизм проблемы Гороховский.

Мастеркард установил для обоих банков 26-часовой лимит на операцию, который устанавливается в зависимости от величины гарантийного депозита и, судя по новостям с рынка, и "Приват", и "Ощад", попросту не могут обеспечить свои операции достаточным количеством средств.

Учитывая число вкладчиков в обеих банках, информация о проблемах финучреждений с ликвидностью может послужить спусковым крючком для паники клиентов обоих госбанков. Затем, вполне вероятно, этот банковский кризис спишут на войну. Но вот кто вернёт деньги?

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