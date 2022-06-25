Николай Томенко на своей странице в Facebook рассказал об очередной резонансной истории о хищении исторических артефактов из наших музеев, скупленных у черных археологов. Далее приводим слова автора без комментариев.

Очередной сепаратист со статусом полного кавалера Ордена "За заслуги" от Кучмы-Ющенко.

Очередной чиновник в Крыму, который не защищал интересы Украины, а занимался хищением для собственного обогащения…

(Речь идет о более чем 6 тысячах артефактов найденных у бывшего трижды народного депутата, советника президента Кучмы, председателя Совета министров Крыма, одного из руководителей федерации профсоюзов, полного кавалера «Ордена За заслуги»...Валерия Горбатова).

Печальная история со случайно-счастливым концом лишь подтверждает факт полного отсутствия государственной политики по сохранению и защите историко-культурного наследия Украины.

А сколько еще музейных и скупленных у черных археологов артефактов находится в разрекламированных и скрытых коллекциях известных политиков и бизнесменов?

Я уже устал повторять аксиоматические вещи, которые должна сделать власть:

- завершить процедуру присоединения к НИКОСИЙСКОЙ Конвенции Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями и привести национальное законодательство в соответствие с ее требованиями;

(Конвенция подписана в 2017 году и до сих пор не ратифицирована).

- безотлагательно заключить новую редакцию Государственного реестра недвижимых памятников; (для примера КГГА лишь в 2021 году смогла подать на рассмотрение Минкультуры полный перечень памятников Киева, которые до сих пор не включены в Госреестр).

- трансформировать функции нынешних институтов археологии на задачи превентивной археологии;

- восстановить деятельность Национальной комиссии по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей;

- инициировать проведение в Украине заседания ЮНЕСКО относительно ответственности России за уничтожение и хищение историко-культурного наследия Украины…

И на следующий день после ПОБЕДЫ над российской ордой убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина обратиться к наших выдающихся политиков и известных олигархов с предложением БЕСПЛАТНО передать свои коллекции исторических артефактов и других культурных ценностей для экспонирования в национальных музеях Украины.

Таким образом, подтвердить свой реальный патриотизм и повторить благородные поступки наших известных меценатов, которые собственными средствами и экспонатами создали первые музеи Киева и Украины в 19 - на начале 20 веков.

Потому как завещали знаменитые украинцы надо:

"Любить Украину не только до глубины души, но и до глубины собственного кармана»!