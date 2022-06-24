Философ Александр Новохатский рассказал, как отличается понятие свободы у украинцев и россиян.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Свобода – это когда люди не используют чужую жизнь и чужое имущество без согласия на то. Российская культура основана совершенно на других принципах отношений со свободой», - отметил Александр Новохатский.

По мнению философа, восприятие свободы у украинцев и россиян очень разное: россиянам в целом чуждо состояние свободы.

«Украинская цивилизация основана на отношениях со свободой, где свобода – это основной принцип, жизненное кредо и внутренняя установка не распоряжаться чужими жизнями без их согласия», - подчеркнул Александр Новохатский.

Как отметил философ, россии наоборот же очень важно постоянно кого-то угнетать и вне их желания распоряжаться их жизнями.

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