Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Свобода – это когда люди не используют чужую жизнь и чужое имущество без согласия на то. Российская культура основана совершенно на других принципах отношений со свободой», - отметил Александр Новохатский.
По мнению философа, восприятие свободы у украинцев и россиян очень разное: россиянам в целом чуждо состояние свободы.
«Украинская цивилизация основана на отношениях со свободой, где свобода – это основной принцип, жизненное кредо и внутренняя установка не распоряжаться чужими жизнями без их согласия», - подчеркнул Александр Новохатский.
Как отметил философ, россии наоборот же очень важно постоянно кого-то угнетать и вне их желания распоряжаться их жизнями.
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