Специалисты Государственной экологической инспекции совместно с представителями СБУ провели осмотр земельных участков для складирования песка, которые использовались одной из надровидобувних компаний российского олигарха.

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.

Инспекторы установили ряд нарушений природоохранного законодательства и по результатам специальных изысканий уже рассчитывают ущерб, нанесенный украинской окружающей среде.

В свою очередь Служба безопасности Украины заблокировала активы российской компании на сумму более 1 млрд гривен. Кроме того, прекращена деятельность организации, которая в промышленных масштабах занималась незаконной добычей недр на территории Житомирской и Киевской областей, а также направляла сырье на территорию российской федерации и республики беларусь, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет нашего государства.

Сейчас известно, что компанией руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала крупная финансово-промышленная группа, направляла часть доходов на финансирование полномасштабной военной агрессии, на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины (т.зв. “ЛНВ”, “ДНР”).