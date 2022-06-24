Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.
Инспекторы установили ряд нарушений природоохранного законодательства и по результатам специальных изысканий уже рассчитывают ущерб, нанесенный украинской окружающей среде.
В свою очередь Служба безопасности Украины заблокировала активы российской компании на сумму более 1 млрд гривен. Кроме того, прекращена деятельность организации, которая в промышленных масштабах занималась незаконной добычей недр на территории Житомирской и Киевской областей, а также направляла сырье на территорию российской федерации и республики беларусь, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет нашего государства.
Сейчас известно, что компанией руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала крупная финансово-промышленная группа, направляла часть доходов на финансирование полномасштабной военной агрессии, на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины (т.зв. “ЛНВ”, “ДНР”).