Публицист, главный редактор сайта Trigger Анатолий Якименко заявил, что, кроме войны, перед украинцами стоит еще масса вызовов, на которые нужно дать свои ответы.

Об этом он рассказал в программе Павла Себастьяновича.

По словам гостя программы, сегодня перед Украиной стоит не только вызов войны, но и многие другие.

«Мы должны дать большие ответы на большие вызовы, но сначала эти большие вызовы следует принять, их еще можно проигнорировать. У нас часть вообще не видит никаких вызовов, часть видит и толкает голову в песок и делает вид, что их нет», - объясняет Анатолий Якименко.

В частности, одним из вызовов он называет то, что некоторые хотят, чтобы элиты снова выполняли миссионерскую функцию. Мир, констатирует публицист, уже давно перешел в постмодерн, а это отказ от ментальных химер, вертикальных идей и социальных утопий, которые оказались опасными. То есть, объясняет он, постмодерн позволяет множественность и разнообразие мира, когда каждый сам себе может создать какую-то идею в жизни – полететь на Луну или заниматься грядками – и никого не нужно запихивать в общую доктрину.

«Мы прошли этап, когда демонизировали природные залежи, потом мы почему-то считали, что они вечны, то есть ветер, вода, солнце будут вечными, воля тоже будет вечна, главная задача – чтобы она не переросла в произвол, волюнтаризм», - объясняет Анатолий Якименко.

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