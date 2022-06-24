Политолог Тарас Загородний рассказал, что Украине начала приходить дальнобойная артиллерия с Запада.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Можно заметить улучшение работы нашей дальнобойной артиллерии. Вчера, например, были уничтожены «Искандеры», которые находились в порту Скадовска Херсонской области, а также был нанесен ещё один удар по острову Змеиный», - отметил Тарас Загородний.

По словам политолога, украинские войска постепенно осваивают вооружение, которые нам приходит от Запада, что можно заметить по сообщениям об уничтожении украинскими войсками российских объектов или скоплений вооружения в тылу.

«Наша армия работает над уничтожением противника и всё больше приходит нам западного вооружения. Вчера вообще появилось сообщение, что в США появился законопроект, согласно которому будут обучать наших пилотов на F-15 и F-16 (современные американские истребители, - Ред.)», - Тарас Загородний.

Как отмечает эксперт, мощность нашей армии стремительно растет, а россия всё продолжает терять свои силы и ресурсы.

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