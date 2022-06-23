Доцент Академии изобразительного искусства и архитектуры, который с 2015 года на войне в составе ВСУ, Владимир Харченко с позывным «Хард» рассказал, побеждает ли Украина на информационном фронте и кто действительно виноват в смертях украинцев.

Об этом он рассказал в блоге Геннадия Друзенко.

«Кто-то из классиков сказал: те, кто был на войне, четко знают, что война – это в основном неистовая скука, которая прерывается мгновениями неистового ужаса», - говорит Владимир Харченко.

Как рассказывает доцент, в 2015-2016 годах он был в четвертой волне мобилизации, тогда ситуация еще не стабилизировалась и даже не было четкой линии разграничения на Донбассе.

«Это реально было страшно, когда ты знаешь, что за спиной остались свои, последний блокпост, где тебя еще могут спасти, ты идешь по нейтральной территории, усеянной растяжками, минами. Ужас был реальным», - вспоминает Владимир Харченко.

Кроме того, он комментирует также и информационный фронт. В частности, по словам военного, ситуация с обеспечением армии и информационным пространством постепенно налаживалась. Но в последние годы, замечает доцент, превалировал пацифистский тон, людей уверяли, что ничего страшного не произойдет, а войну боялись назвать войной. По его мнению, в этом плане Украина начала проигрывать, но сейчас это выровнялось, однако украинцам пришлось заплатить высокую цену.

Мотивов сегодняшней войны Владимир Харченко не понимает и указывает на зазомбированность людей по ту сторону границы.

«Говорят, путин бы сдох. Я уже вижу, что не путин уничтожает людей, издевается, убивает, пытает, а россияне», - подчеркивает он.

Военный утверждает, что для него это уже не люди, а мор на украинскую землю, который нужно остановить, иначе они уничтожат нас.

Как сообщала Politeka, Гудков рассказал, достаточно ли Украина получает западного оружия для того, чтобы остановить путина.

Также Politeka писала о том, что Жданов дал прогноз, что после боев будет за Луганщину.





