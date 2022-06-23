Об этом пишет российское оппозиционное СМИ «Утро февраля».

Пропаганда рф сильно разогналась после 2014 года, но когда же она впервые увидела мир?

«Именно в индустрию ее превратили за несколько веков. А начиная со второй половины XIX столетия и на десятки лет вперед – изучали и развивали», - отмечено в публикации.

На сайте сказано, что российская пропаганда – это целенаправленная политика россии, которая имеет своё начало ещё с очень давнего времени, чтобы иметь возможность манипулировать народами, которые находились в оккупации ещё во времена российской империи.

«Поиск средств целевого и организованного воздействия на отношение людей к политическим и военным событиям, замыслам и делам правительств», - так в СМИ описывают главный принцип российской пропаганды.

Российская пропаганда всегда начинала интенсивней действовать накануне различных войн, которые развязывала россия. Первый раз, когда российская пропаганда показала себя во всю мощь, это была война против Грузии в 2008 году.

Как сообщала Politeka, Жданов дал прогноз, что после боев будет за Луганщину.

Также Politeka публиковала слова волонтера Александра Стасюка: Хочется постоянно помогать.