Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Как рассказывает гость программы, после полномасштабного нападения российских войск они с друзьями выехали из столицы на Волынь со своими семьями, было много плохих новостей и они решили, что нужно как-то помогать государству в эти сложные времена. «Мы поняли, что нужно что-то делать, чтобы приблизить победу и перестать грузить себя негативными новостями», - говорит Александр Стасюк.

Сначала, рассказывает волонтер, речь шла об общей помощи, когда были какие-то потребности: они возили хлеб в небольших объемах, а также продукты, медикаменты и оказывали свою помощь военкоматам. Этим, добавляет он, занимались люди, связанные с медийной сферой и решившие помочь Украине в войне. То есть, констатирует гость программы, сначала это была лишь маленькая идея, но дальше она развивалась и так появилась серьезная организация «Хлеб украинцам».

Как вспоминает Александр Стасюк, жители их села, увидев, чем они занимаются, предложили собственную помощь, в частности, они хотели печь хлеб. Тогда, добавляет коммуникационник, они поняли, что сейчас важнейшим направлением работы волонтеров является снабжение продовольствия в городки и села, которым это нужно.

К тому же, отмечает он, сначала сами волонтеры финансировали работу этого проекта и они могли охватить лишь несколько сел, но через несколько недель проект расширился и работал уже на многие населенные пункты, ведь в каждом селе были люди, которые кооперировались и присоединялись к ним.

Также волонтер рассказывает, как они помогали военным частям на украинско-белорусской границе. «У них тоже была потребность в хлебе. Как-то так получилось, что мы привозили женщинам муку, а на следующий день собирали весь хлеб, который они напекли», - отмечает Александр Стасюк.

Как сообщала Politeka, Жданов дал прогноз, что после боев будет за Луганщину.

Также Politeka писала о том, что Пономарев рассказал, кто приехал в россию на Петербургский международный экономический форум.