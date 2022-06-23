Футуролог Алексей Толкачев рассказал, что вступление Украины в ЕС позволит нам быстрее за счет инвестиций восстановить страну.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сейчас вступление Украины в ЕС целесообразно, поскольку это путь к крупным инвестициям на восстановление Украины», - сказал Алексей Толкачев.

По мнению эксперта, вступление Украины в ЕС выгодно для нас с экономической точки зрения, ведь ЕС будет заинтересован в инвестициях в страну с мощным потенциалом (Украину), что позволит нам восстановить нашу экономику и инфраструктуру в кратчайшие сроки.

«Я думаю, что Украина будет настолько модной и мощной, что ее с радостью и с удовольствием возьмут в ЕС, а потом еще и всем Европейским союзом скинутся на то, чтобы Украина расцвела», - подчеркнул Алексей Толкачев.

По словам футуролога, но ЕС нельзя идеализировать – это не идеальная структура, которая также имеет свои проблемы с коррупцией и бюрократией, но в нашем случае – вступление в Европейский союз для нас является абсолютно выгодным и нужным.

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