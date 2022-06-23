Размер ущерба в результате засорения земель составил более 676 миллионов гривен. Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.
В результате полномасштабной военной агрессии на территории Украины российскими войсками был уничтожен спортивный стадион в Чернигове.
Впервые арена попала под обстрелы 5 марта 2022 года. Тогда пострадала лишь восточная трибуна. А уже 11 марта, в результате ночного авиабомбардировки, стадион получил значительные повреждения: пострадали помещения и сооружения, разрушения вызвали засорение земель обломками конструкций и строительных отходов на площади 31 100 м2.
Легендарный стадион им. Юрия Гагарина в городе Чернигове до войны собирал десятитысячные трибуны футбольных болельщиков и любителей спорта. Здесь проходили международные турниры и спортивные соревнования, артисты пели на бис украинские песни.
С тех пор как в город пришел «русский мир», стадион стал полем из обломков зрительских секторов и вырвался из артиллерийских снарядов. От домашней арены футбольного клуба "Десна" рашисты не оставили почти ничего.
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Все расчеты и материалы дела будут переданы специалистами Госэкоинспекции правоохранительным органам с целью дальнейших репараций.