Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Как рассказывает политолог, после выборов президент Макрон остался без большинства в парламенте, хоть его блок и дальше самый крупный, но свои позиции укрепили левая оппозиция Жан-Люка Меланшона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Первый раунд прозвучал как предупреждение, пощечина. Как набат. Будущее выглядит очень мрачным для Президента Республики. Второй тур выборов в законодательные органы — вообще катастрофа. Король не побежден, но он — голый. Эммануэлю Макрону не хватило 34 голосов, чтобы получить большинство», - говорит Оливье Ведрин.

Также он считает, что сейчас во Франции наступает политический кризис, а ее демократия превратилась в импульсивную.

В то же время эксперт называет результат «Национального объединения» Марин Ле Пен на выборах исторической победой. По его словам, теперь это важная оппозиционная сила, партия перешла на новый уровень, ведь еще в 2017 году она имела в палате 8 депутатов, а теперь их 89.

Возникают вопросы, отмечает политолог, к Жан-Люку Меланшону, который к НАТО и ЕС относится довольно критично, желает выхода Франции из альянса.

«За громогласными заявлениями о россии, НАТО или Брюсселе международная программа Меланшона тянет Францию на дно. Это нерационально, нереально и непоследовательно», - констатирует Оливье Ведрин.

Тем не менее, напоминает он, Жан-Люк Меланшон, презентуя свою программу 19 мая, заявил, что выйти из НАТО, что он требовал в 2017 году на выборах, невозможно в краткосрочной перспективе.

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