Оппозиционный российский политик Геннадий Гудков рассказал, достаточно ли Украина получает западного оружия для того, чтобы остановить путина.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.

По мнению политика, путина может остановить только военное поражение в Украине, другого сценария он не видит.

«По-моему, сейчас весь Запад давно поставил такую задачу и цель – помочь Украине одержать военную победу над путиным, заставить его убраться с территории Украины как минимум к границам 23 февраля, а там вступить в какие-то консультации. Но это сделать надо обязательно, иначе путин будет чувствовать себя победителем, победителем не над Украиной, а над всем миром, над блоком НАТО, над американцами и так далее», - рассуждает Геннадий Гудков.

Также он высоко оценивает военную помощь Украине от Восточной Европы. По словам политика, помощь от Польши, Литвы, Румынии, Чехии, Словакии сопоставима с американской военной помощью, может, вооружение не такой мощное, но его много.

Тем не менее, добавляет Геннадий Гудков, есть проблема с авиацией, точнее, с Израилем, его авионика установлена на все боевые машины за период их членства в составе НАТО. То есть, констатирует он, Израиль пока не дает разрешение на передачу авионики Украине.

«Я б конечно, был очень признателен, если бы мне кто-нибудь объяснил, что с авиацией. Я не понимаю, как можно вести широкомасштабную войну без воздушной поддержки, потому что самое современное оружие, к сожалению, на поле боя при отсутствии авиации превращается в тренировочные мишени для самолетов», - объясняет Геннадий Гудков.

Что касается остальной техники, говорит политик, очевидно, больших проблем нет. В пример он приводит тот факт, что треть запасов джавелинов, находящихся на вооружении США, поставлены в Украину.

«Надо понимать, что российская армия готовилась к войне много-много месяцев, а, может, и лет, военно-промышленный комплекс работал именно на эту задачу. И, конечно, остановить просто так российскую армию даже с безумными человеконенавистническими идеями крайне сложно. Украинцы с этим справятся», - заключает Геннадий Гудков.

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