Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Эта мысль всегда остается, что ты мог сделать больше, не поспать и еще что-нибудь закрыть. Это ощущение есть, но когда ты видишь фото и видео, где тебе благодарят за то, что вы отправили, становится легче», - отметил Александр Стасюк.
По его словам, многие волонтеры сталкиваются с ощущением, что они делают недостаточно и могли бы сделать больше. Как он отметил, с одной стороны, это правильный тип мышления, который позволит никогда не выгорать, занимаясь волонтерством, но ни в коем случае не надо обесценивать свой вклад в победу: нужно мыслить так – если ты помогаешь, то ты уже молодец, если можешь больше – делай больше, но не следует доводить себя до выгорания, потому что это никак не поможет государству.
«Хочется постоянно помогать. И я думаю, это очень важный тезис, который нужно форсить, чтобы каждый украинец жил по такому правилу: «А что сегодня я сделал для ВСУ?», - подчеркнул Александр Стасюк.
По мнению волонтера, очень важно, чтобы каждый украинец был полезен своей стране, имея свое конкретное назначение.
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