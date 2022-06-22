Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».
Как рассказывает политик, главным событием недели в россии был Петербургский международный экономический форум, который он называет ярмаркой тщеславия.
«В отличие от предыдущих, на мероприятие не приехали лидеры демократического мира. Вместо Меркель и даже вместо Си Цзиньпина был «Талибан», который запрещен в Российской Федерации. На форуме не обошлось и без представителей непризнанной республики так называемой «ДНР». Это был самый органичный комплект к талибам», - подчеркивает Илья Пономарев.
По его мнению, это мероприятие показало, как теперь мир относится к путинской россии, это говорит о том, какой престиж у страны. Тем более, добавляет экс-депутат, престиж россии стремительно падает еще с 2014 года.
«Мне кажется, уже ничего не может повлиять на престиж россии после ее нападения на Украину», - утверждает Илья Пономарев.
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Также он негативно оценивает попытки россии переориентироваться на азиатские страны в экономическом плане, потому что в этом вопросе нужен баланс. То есть, объясняет политик, страна должна развиваться гармонично, работать и с Востоком, и с Западом, вместо того, что бы развиваться односторонне, это всегда плохо заканчивается.
Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что после введения безусловного базового дохода человек станет действительно свободным.
Также Politeka писала о том, что астролог Влад Росс спрогнозировал, вступит ли Украина в ЕС.