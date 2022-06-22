Политолог Максим Яли рассказал, в чем разница между украинцами и россиянами в ментальном плане.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«20 лет, и особенно последние 8, россиян планомерно изо дня в день питали ядом ненависти к Украине. Все эти «соловьевы» и «скабеевы» указывали на причины их внутренней пустоты и безнадежности – «Украинцы». Теперь я понял смысл статьи путина об Украине, которая вышла в прошлом году: он всё-таки был прав – мы строим антироссию, а вернее мы ей являемся уже столетиями», - отметил Максим Яли.

По словам эксперта, россияне думают, что главное «преступление» украинцев – это то, что мы не такие, как россияне, и имеем свои ценности и философию, которая противоположна российской.

«Мы слишком любим жизнь, пускай и даже своеобразно, но дома у нас всё должно быть красиво: индивидуализм прекрасного против общности разрухи. Внешнее проявление в виде разрушенных деревень и периферийных городов россии – это внешняя проекция внутренней пустоты и душевной убогости», - подчеркнул Максим Яли.

Как отметил политолог, главная цель россии в этой войне – это изменить нас и «заразить» той самой ненавистью, которая присуща россиянам.

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