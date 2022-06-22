Российский политический деятель, гражданин Украины, экc-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, как санкции повлияют на российскую экономику и когда Украина будет в ЕС.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По мнению политика, экономическая ситуация в россии будет все более усложнятся. Чтобы не быть голословным, он объясняет, что поставки в Европу – это, по сути, половина экспорта россии, а сейчас санкции и страна не сможет переориентироваться на Китай, Индию или другие страны с точки зрения даже логистики.

«Поэтому потери бюджета будут очень большие, но они случатся не в этом году, а в следующем. В этом году еще будет действовать инерция поставок этого года», - подчеркивает Илья Пономарев.

Кроме того, отмечает он, Европа – это самый важный энергетический рынок для россии, который она потеряла окончательно, а там теперь будут развивать альтернативные пути поставок и «зеленую энергетику». Сильным ударом по российской экономике политик также называет нефтяное эмбарго.

«Думаю, что рано и поздно Европа дойдет еще и до отказа от российского газа. Но по воздействию на бюджет Российской Федерации отказ от нефти – это гораздо больше и гораздо больнее», - говорит Илья Пономарев.

Также экс-депутат комментирует приезд Шольца, Макрона и Драги в Киев и отмечает, что в кулуарах и правда могли уговаривать президента Зеленского пойти на компромисс с путиным. Тем не менее, объясняет он, лидеры европейских стран на самом деле зависят от своих избирателей, а они пока поддерживают Украину.

«Пока такая ситуация сохраняется, то и политики будут стоять на достаточно твердых позициях. И они прекрасно понимают, что какие-то компромиссные вещи будут непопулярны», - утверждает Илья Пономарев.

Касается он и темы вступления Украины в ЕС. По мнению политика, во времени этот процесс может растянуться, но сам официального статуса много значит, запускаются определенные процедуры.

«Я думаю, что Украина будет членом ЕС, хотя сказать, что это будет завтра или даже через год, – наверняка нет, наверняка этого не случится до окончания войны, до деоккупации украинских территорий, но можно всех призывать приезжать в Украину, покупать здесь недвижимость, вкладывать деньги, особенно сейчас во время войны все еще дешево, и через какое-то количество времени это все будет частью Европейского союза», - размышляет Илья Пономарев.

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