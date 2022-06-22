В марте 2022 года в результате артиллерийского обстрела российскими войсками территории Харькова, возник масштабный пожар на всемирно известном торговом центра «Барабашово».

В результате выгорели павильоны, офисные здания, складские помещения, площадью более 53 440 м3. Пожарные и коммунальные службы боролись с огнем несколько дней.

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины.

Так, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды в Харьковской области было проведено обследование данной территории и установлено, что во время горения произошло загрязнение атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ и засорения отходами пластика, металла, стекла, ткани и древесины земельного участка общей площадью 32 388 м2 (объем более 100 м3).

Специалисты ДЭИ при осуществлении расчетов размера вреда окружающей среде руководствовались специально разработанными Методиками:

- расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба», утвержденной Приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 13.04.2022 № 175, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 16.04.2022 за N 433/37769.

- определение размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приказом от 4 апреля 2022 года № 167.

Напомним, что в результате обстрела российскими войсками, подвергся значительным разрушениям агропромышленный комплекс на Харьковщине. Оккупанты повредили помещение предприятия, полностью уничтожили инфраструктуру и убили скот (коров), который выращивался на предприятии. Сумма ущерба окружающей среде согласно расчетам специалистов ДЭИ составила более 14,6 млрд гривен.