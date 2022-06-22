Футуролог Алексей Толкачев заявил, что после введения безусловного базового дохода человек станет действительно свободным и реализует концепцию Сковороды о сродном труде.

Об этом он рассказал в блоге Павла Себастьяновича.

По мнению гостя программы, безусловный базовый доход, когда тебе из месяца в месяц условно выплачивают тысячу гривен, конечно, изменить жизнь людей, но не обязательно в отрицательную сторону. Как он объясняет, в этом случае уменьшится риск будущего, страх перед ним. В пример Алексей Толкачев приводить детство – это самый счастливый период жизни, когда человек всем обеспечен.

«Ибо перспектива ближайшего месяца или года не вызывала стресса. Мы не стресовали перед будущим, мы ждали Новый Год, на день рождения, мы больше находились в состоянии счастья, когда мы понимали, что в будущем нет какого-то риска», - объясняет Алексей Толкачев.

По словам футуролога, это уместно и для взрослого человека, просто он взрослеет и начинает жить другим измерением, постоянно переживает за то, когда за что нужно платить.

«Мы постоянно живем в состоянии риска перед будущим, страха перед будущим. И этот страх именно обусловлен ограниченностью материальных ресурсов», - подчеркивает Алексей Толкачев.

В то же время он замечает, что человек смертен, то есть время человеческой жизни должно быть для него основной ценностью, вместо этого мы тратим это время, чтобы компенсировать дефицит материальных ресурсов. Как заявляет гость программы, это замена ценностей.

«С выплатой безусловного базового дохода у людей появится больше свободы», – утверждает Алексей Толкачев.

По его словам, без этого пункта вообще нельзя говорить о свободе человека, ведь мы живем в страхе перед завтрашним днем, руководствуемся необходимостью выживать. Без этого, подчеркивает футуролог, нельзя реализовать и концепцию Григория Сковороды о родственном труде, ведь мы ищем работу не для души, а для денег.

«У Сковороды было понимание, что труд делает человека счастливым, но надо, чтобы каждый мужчина нашел именно тот труд, к которому у человека есть талант, есть первоначальный талант, заложенный от природы», - объясняет Алексей Толкачев.

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