Враг у Украины один – россия, но даже не смотря на то, что нынешнюю войну можно считать «черно-белой», нашлись те россияне, которые пошли воевать на стороне Украины против путинского режима.

Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Утро февраля».

«Поднять оружие против своей страны – это очень серьезный жизненный выбор, для которого недостаточно простой ненависти к правящему режиму», - сказано в публикации.

На сайте отмечено, что россиян, которые пошли воевать на стороне Украины, на самом деле больше, чем может показаться на первый взгляд. У россиян, пошли против путинского режима, поддержав Украину, есть даже отдельный легион – «Свобода россии».

«С украинской стороны воюет столько российских граждан, что обычными законами математики это не объяснить. Как известно, существует даже легион «Свобода россии», в рядах которого россияне сражаются», - отмечено в публикации.

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