Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Утро февраля».
«Поднять оружие против своей страны – это очень серьезный жизненный выбор, для которого недостаточно простой ненависти к правящему режиму», - сказано в публикации.
На сайте отмечено, что россиян, которые пошли воевать на стороне Украины, на самом деле больше, чем может показаться на первый взгляд. У россиян, пошли против путинского режима, поддержав Украину, есть даже отдельный легион – «Свобода россии».
«С украинской стороны воюет столько российских граждан, что обычными законами математики это не объяснить. Как известно, существует даже легион «Свобода россии», в рядах которого россияне сражаются», - отмечено в публикации.
Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.
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Также Politeka сообщала, что армия россии пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.