Российский оппозиционер, экономист и политик Андрей Илларионов рассказал, на чем держится режим путина и какая идея может его уничтожить.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По мнению политика, только полный военный разгром российских войск сможет изменить россию. К тому же, добавляет он, не так важно, где именно произойдет этот разгром, на территории рф или Украины, важен сам факт. Экономист считает, что только реализация этой идеи сможет сегодня начать процесс изменения и политической системы, и общества и элит российской федерации.

«Без полного военного разгрома агрессора позитивные изменения в российском обществе невозможны», - подчеркивает Андрей Илларионов.

Также он отмечает, что путин и его режим имеют две главные опоры – пропаганду и силовики.

«Один из этих инструментов — силовой, заточенный на силовое подавление активной части российской оппозиции. Это так называемые силовики — ФСБ, Росгвардия, МВД, отделы по борьбе с экстремизмом, прокуратура, суды и т. п. Другим важнейшим инструментом режима является пропаганда — телевизионная, радийная, в социальных сетях, в системе образования, в кино. Система пропаганды оказывает достаточно эффективное воздействие примерно на 80% российских граждан», - объясняет Андрей Илларионов.

Поэтому, констатирует он, мало просто сместить путина с поста президента, ведь в условиях такого политического режима нет никаких гарантий, что другой правитель что-то изменит. Политик подчеркивает, что система подавления и пропаганды буквально «вшиты» в сам режим, в котором живет россия.

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