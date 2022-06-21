Война – тем более такая война на выживание, которую сейчас вынуждена вести Украина – меняет абсолютно все. Ничто не может остаться таким, как раньше.

Об этом пишет издание Хрещатик.

Ничто-кроме образа действий киевской власти. Она так же как в довоенное время «прессует» легальный малый бизнес и потакает нелегальному. Ведь из него можно получить бакшиш – а законный бизнес не дает никакой выгоды.

Однако война и сюда принесла что-то новое. Теперь, когда киевские предприниматели выходят на акцию протеста, полиция вручает им... повестки в действующую армию. Хотя многие украинцы рвутся на фронт, и даже готовы давать взятки, чтобы попасть туда, в КГГА почему-то считают отправку на передовую карой.

Впрочем, определенная логика в этом есть – ведь если киевский малый предприниматель отправился на фронт, он уже не сможет протестовать против произвола столичных властей, а его точку торговли можно будет спокойно ликвидировать. И бизнесмен, даже вернувшись с войны, ничего не сможет с этим поделать.

Администратор ФБ-группы «Малый бизнес Киева» Татьяна Петренко напоминает, что протест был вызван решением киевской власти ликвидировать возле станции метро «Героев Днепра» торговые точки, что находятся дальше 200 метров от метро и далее 500 метров от бомбоубежищ.





Или это военная нужда? Но именно военные ни о чем подобном киевские власти не просили. И в армии замечательные отношения с малым бизнесом: одни предприниматели сами носят форму и оружие (ведь им есть что защищать), а другие как волонтеры помогают военным.

Следовательно, дело не в военных нуждах, а в необходимости загнать малый бизнес в торговый центр – и, соответственно, заставить платить за места. Так делалось до войны, во время нее, и, скорее всего, будет делаться и после.