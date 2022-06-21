Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
«В апреле у нас был всплеск оптимистических настроений, были решения о поставках тяжелого вооружения, россияне вынуждены были уйти с севера Украины, из Киевской области, Черниговской, Сумской. И возникли такие эйфорические настроения, еще чуть-чуть и мы россиян выгоним», - рассказывает Владимир Фесенко.
Тем не менее, констатирует политолог, оказалось, все не так просто, россияне перегруппировались и начали наступление на Донбассе, которое продолжается до сих пор, хоть и медленно, но с большими потерями.
«Поэтому сейчас таких оптимистических эмоций стало поменьше. Я думаю, что многие стали смотреть на продолжение войны более реалистично», - говорит Владимир Фесенко.
По его словам, тема переговоров опять появилась в информационных сообщениях, она потихоньку начинает обсуждаться. Тем не менее, рассуждает политолог, переговоры пройдут не раньше осени, если, конечно, возобновятся.
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