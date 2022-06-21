Кандидат наук по социальным коммуникациям, специалист по стратегическим коммуникациям Александр Курбан рассказал, чем отличается ментальность россиян от украинской ментальности.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Ментальность россиян начиная с 14 века формировалась в другом русле и контексте, поэтому очень многое мы не можем понять», - отметил Александр Курбан.

Как отметил эксперт, тогда когда в нашей стране происходит какая-то беда из-за власти, то все украинцы сплоченно выходят на Майдан и решают эту проблему революцией, а когда в россии в очередной раз происходит «закручивание гаек», то они разбегаются по всему миру.

«Они попробовали когда-то на Болотной площади выступить и их очень жестко зачистили, а сейчас вообще любая попытка выступить встречает жесткую зачистку (в россии, - Ред.), но уважаемые, вас 140 миллионов, вы что их не завалите?», - подчеркнул Александр Курбан.

По мнению эксперта, ментальности украинцев и россиян очень сильно отличаются: россиянам не хватает воли и смелости, чтобы самостоятельно что-то изменить в своей стране, вопреки желанию власти, а украинцы – это основной рычаг, который сам выбирает, какая должна быть власть у нашей страны.

«Когда перед украинским обществом возникает вызов, то у нас есть способность самоорганизовываться, а у них, когда есть вызов, нужен лидер, который возьмет на себя ответственность и поведет за собой, но у них нет таких оппозиционных лидеров», - сказал Александр Курбан.

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