Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Известие об этой ПОБЕДЕ разместили ВСЕ украинские СМИ и усилили радость народа за справедливое решение суда информацией о КОНФИСКАЦИИ всего ИМУЩЕСТВА партии кума Путина в пользу ГОСУДАРСТВА.

А теперь посмотрим сколько официального имущества и средств ОПЗЖ было задекларировано в последнем, доступном для общественности, Сводном отчете ОПЗЖ перед НАЗК за 4 квартал 2019 года. От 2020 года других отчетов этой партии на сайте нет.

Итак, партия миллиардеров и миллионеров согласно последнего сводного отчета показала в графе «Имущество, нематериальные ценности, ценные бумаги, находящиеся в собственности партии» аж 288 гривен. Но бюджет Украины не получит и этих 288 гривен, потому что речь идет о сумме в которую оценен сайт партии - zagittya.com.ua, что ныне не работает.

Заодно информирую, что даже в условиях войны Верховная Рада не отменила БЮДЖЕТНОЕ финансирование парламентских партий, которое в 2022 году составляет более 800 МИЛЛИОНОВ гривен.

Кроме того, напомню, об этом решении можно обжаловать в течение 20 дней в Верховном Суде Украины. Понятно, что партия академиков и заслуженных юристов Украины такое представление подготовит. Между прочим, лидер партии Виктор Медведчук - академик Национальной академии правовых наук Украины, на содержание которой в бюджете-2022 года предусмотрено более 100 миллионов гривен.

А теперь напишу, как надо было справедливо и ответственно действовать по отношению к партии предателей-коллаборантов.





1. Все, кто был членом партии на 24 февраля 2022 года должны быть уволены с занимаемых должностей в системе государственной, местной и судебной власти;

2. Депутаты ВР и местных советов должны были бы досрочно потери свои мандаты.

А сейчас идет лишь ПИАР-борьба для народа и за 288 гривен имущества партии Медведчука, которая должна нести полную ответственность за ВОЙНУ русской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины и ее народа.

Также информирую, что так называемые народные депутаты, которые по решению суда «официально представляли позицию страны-агрессора в отношении нашего государства " не только успели в воздухе переодеть косоворотки на вышиванки, но и во вновь созданных депутатских группах принципиально и последовательно голосуют за все решения власти. Так кто тогда у них заберет мандаты депутатов, а тем более посадит?

Вопрос риторический!