Об этом экс-глава столицы Украины сообщил в Facebook.
“Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении.
Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал.
Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения - «о призывах к изменению границ Украины» расцениваю, как какое-то полное недоразумение.
Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину.
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Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины - преступлением!
Как бизнесмен и политик - прикладываю все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы!”, - написал Черновецкий.
Ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что 20 июня экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.