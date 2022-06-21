Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий отреагировал на появившуюся информацию, о том что Офис Генпрокурора сообщил ему о подозрении.

Об этом экс-глава столицы Украины сообщил в Facebook.

“Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении.

Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал.

Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения - «о призывах к изменению границ Украины» расцениваю, как какое-то полное недоразумение.

Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину.

Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины - преступлением!

Как бизнесмен и политик - прикладываю все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы!”, - написал Черновецкий.

Ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что 20 июня экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.