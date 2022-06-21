Экономист Алексей Кущ объяснил, что борьба с теневой экономикой должна выстраиваться от крупных фирм, а уже только потом нужно пытаться облагать налогом мелких предпринимателей и самозанятых людей.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Неудача всех наших реформ заключалась в том, что все реформы всегда начинались с самого слабого сегмента теневой экономики. Понятно, что «рыбу удобней чистить с хвоста», но с точки зрения борьбы с теневой экономикой этот принцип не работает», - отметил Алексей Кущ.

По словам экономиста, правительство всегда боролось с теневым сектором экономики, начиная с мелких предпринимателей и самозанятых людей, но, по мнению эксперта, контроль нужно в первую очередь проводить над крупными фирмами.

«У нас «щипать» начинают с учительниц, которые дают частные уроки, например. Если ты продаешь овощи больше, чем на 70-80 тысяч гривен в год, то ты должен будешь платить 18% подоходный налог», - сказал Алексей Кущ.

По мнению эксперта, данный контроль является очень бессмысленным, потому что невозможно нормально проконтролировать дополнительный доход учительницы за репетиторство или доход самозанятого фермера.

«Это просто возможность кошмарить людей и выборочно применять законодательство», - подчеркнул Алексей Кущ.

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