Политолог Александр Кочетков может ли россия применить тактическое ядерное оружие и что будет в случае, если всё-таки руководство россии решится на это.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Кремлевские маньяки наверняка получат ответный залп, но не обязательно ядерным, а современным высокоточным оружием, которое приравняет их к нулю, и они об этом прекрасно знают, потому что предупреждены», - отметил Александр Кочетков.

По словам политолога, использование тактического ядерного оружия не принесет никаких результатов россии, потому что мощность и смертоносность такого оружия очень преувеличена, поэтому в таком случае наша армия как воевала, так и продолжит воевать.

«Есть чисто технические сложности: мало того, что должны пройти все команды, которые разрешают применение, так тактическое ядерное оружие ещё и надо извлечь из специального хранилища, погрузить в специальный контейнер, а его в специальный автотранспорт и охраняемой колонной вести на военный аэродром, чтобы поместить бомбу в самолёт», - сказал Александр Кочетков.

Как отметил эксперт, на всём этом пути тактический ядерный боеприпас можно зафиксировать со спутника по ядерному следу, поэтому он практически беззащитен против ракетного удара.

«Гарантии в отношении рашистов давать нельзя, но в серьез они не поклоняются «русскому миру» или каким-то другим идеям, а они поклоняются золотому тельцу – они в кремле привыкли вкусно жрать, мягко спать и сладко врать, а это всё не предполагает ядерного конца света», - подчеркнул Александр Кочетков.

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