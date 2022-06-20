В рамках уголовного производства Государственная экологическая инспекция в Сумской области обследовала нефтебазу в одном из райцентров области.

По нефтебазе 28 февраля 2022 года войска российской федерации нанесли ракетные удары.

С учетом объема нефти и времени ее горения, инспекцией рассчитаны убытки за неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на сумму почти 500 тысяч гривен.

На месте происшествия инспекторы зафиксировали разрушенные и поврежденные несколько трубопроводов и резервуаров с нефтью. Это привело к пожару и утечке нефтепродуктов на земле промышленного назначения.

Кроме того, с целью установления факта загрязнения земельного участка опасными вещество, отобраны пробы почвы. В частности становлено, что общая площадь загрязненных земель нефтепродуктами составляет более 3000 м2. Сейчас инспекция прорабатывает результаты лабораторного анализа и полученные данные для дальнейшего расчета убытков за загрязнение земельных ресурсов.